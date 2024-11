Festa da Água-pé e Doce d´Arrobe anima Vila Chã de Ourique

A oitava edição da Festa da Água-pé e do Doce d´Arrobe em Vila Chã de Ourique realiza-se no sábado, 16 de Novembro, e a organização cabe aos Cinquentões 2025. A festa tem entrada livre e será no pavilhão de festas da comissão com água-pé dos produtores locais, o tradicional doce d'arrobe feito a partir do mosto, castanha assada, petiscos regionais e muita animação.