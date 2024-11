Inaugurada Feira do Livro de Coruche

A feira reafirma o seu compromisso de fomento do gosto pela leitura e do diálogo em torno da produção literária e artística, através de uma programação abrangente e acessível a todas as idades.

A 40.ª edição da Feira do Livro de Coruche abriu as suas portas no dia 1 de Novembro, com uma programação especial dedicada ao centenário do nascimento de Luís de Camões, marcada por um espectáculo de estátuas vivas.

O evento, que decorre até 10 de Novembro no pavilhão multiusos, reúne dezenas de autores e leitores na vila de Coruche, promovendo um espaço de partilha e reflexão. Ao longo destes dias, os visitantes poderão participar em sessões de autógrafos, conversas com escritores e outras actividades literárias.

A entrada é gratuita, permitindo a todos o acesso ao encontro de ideias e experiências que fazem da feira um ponto de convergência cultural e literária na região.