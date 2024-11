Mercadinho do São Martinho em Vila Chã de Ourique

Verbas angariadas no Mercadinho do São Martinho destinam-se a melhorias na Escola Básica de Vila Chã de Ourique.

A Escola Básica de Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, convida a visitar o Mercadinho do São Martinho que vaiorganizar na sexta-feira, 8 de Novembro, das 09h00 às 17h30. O objectivo é conseguir verbas para melhorias na escola e opções não vão faltar, desde sopa, bifanas, bolos e castanhas. A entrada é gratuita. O evento tem o apoio do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo, Câmara do Cartaxo e Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique.