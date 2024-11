Museu Ferroviário celebrou 168 anos da construção da primeira linha de caminho de ferro

O Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, celebrou os 168 anos da inauguração da primeira linha de caminho de ferro, em 28 de Outubro de 1856. Para assinalar a data, o museu abiru as suas portas nos dias 26 e 27 de Outubro, com entrada gratuita, oferecendo um fim-de-semana repleto de actividades para todas as idades.

No sábado realizou-se uma visita especial pelos bairros ferroviários da cidade, como o Bairro do Boneco e o Bairro Camões, para explorar a história e os planos de revitalização destas áreas. No domingo, dia 27 de Outubro, os visitantes conheceram o Comboio Real, numa visita guiada pela responsável do Núcleo de Conservação e Restauro do museu. A visita incluiu uma “imersão” no interior do comboio, sendo uma oportunidade rara que acontece apenas uma vez por ano.

Os visitantes tiveram a oportunidade de participar na experiência "A Bordo", onde foi possível explorar o interior de locomotivas a vapor e carruagens históricas, aprendendo mais sobre o funcionamento e a história dos veículos. Todas as visitas foram inclusivas, contando com a interpretação em língua gestual portuguesa, garantindo que todos aproveitaram a programação. Além disso, o popular Minicomboio do museu esteve em funcionamento, complementando as actividades.