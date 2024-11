82 anos de carreira de Ruy de Carvalho assinalados com exposição na Golegã

O actor Ruy de Carvalho vai celebrar 82 anos de uma carreira marcante nos palcos portugueses e também na televisão. Para homenagear a lenda viva do teatro, a exposição "Retratos Contados de Ruy de Carvalho" decorre de 21 de Outubro a 22 de Novembro no Museu Municipal Martins Correia e oferece ao público uma imersão na vida e obra do actor, destacando seu impacto na cultura teatral portuguesa.

Com uma carreira iniciada no teatro em 1942 com a peça "Jogo para o Natal de Cristo", sob a direcção de Ribeirinho, Ruy de Carvalho teve sua estreia profissional no Teatro Nacional D. Maria II em 1947.