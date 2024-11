Concerto de rock solidário para os bombeiros da Castanheira

Evento acontece no quartel dos bombeiros e as entradas visam ajudar a corporação.

As bandas “Bismarck” e “Rock Ás Kintas” vão actuar num concerto de rock solidário em que as receitas revertem para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo. O concerto está agendado para 9 de Novembro, sábado, pelas 22h00, no quartel dos bombeiros da vila. A entrada custa 3,50 euros e visa ajudar a corporação. O concerto tem o apoio da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.