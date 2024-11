Filarmónica de Santo Estêvão comemora 50 anos com novo CD

A sede da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão foi pequena para todos aqueles que quiseram cantar os parabéns à colectividade do concelho de Benavente. Com casa cheia, a filarmónica apresentou-se na noite de 26 de Outubro com dezenas de músicos em palco na gala que celebrou os 50 anos de existência. A iniciativa serviu ainda para apresentar o mais recente trabalho discográfico do colectivo.

O novo álbum da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão, “Cinquentenário Musical”, tem direcção musical do maestro João Raquel. O trabalho discográfico é composto por nove temas, com destaque para a canção que dá título ao disco e que é uma obra dedicada aos 50 anos da banda. O álbum, gravado em Abril e editado recentemente pela Afinaudio, abre com o tema “Jardim da Graça”, seguindo-se “Momentos da Montanha”, “Cinquentenário Musical” e “Nathan Hale Trilogy”. O CD inclui ainda as faixas “João Raquel, Va Por Usted!”, “Estevense”, “Quando há feira em Benavente”, “Santana a Portrait” e finaliza com o “Hino da SFSE”.

A colectividade manteve a tradição de homenagear os músicos que a compõem quando os elementos completam 5, 15, 25 e 50 anos de actividade. “Este ano convertemos a habitual medalha em pins, um objecto que os músicos se podem orgulhar de ostentar na sua farda”, revelou António Silva, presidente da colectividade em declarações a O MIRANTE. Receberam a peça António Silva e José Duarte, por 50 anos de actividade na filarmónica, além de Jorge Correia (15 anos) e, ainda, com cinco anos de casa os elementos Cristina Domingos, Hermes, João Rafael e Tomás Tavares.

Nos últimos anos, segundo o dirigente associativo, a colectividade tem conseguido “atrair e fixar” jovens muito por culpa do actual maestro que despertou os elementos “para vivências novas”. A sociedade, no âmbito das comemorações dos 50 anos de actividade ininterrupta, vai lançar nos próximos meses dois novos projectos, nomeadamente “Parede da Memória”, que será inaugurado no dia 1 de Dezembro, assim como o lançamento de um livro com a história da colectividade cuja edição se prevê para o início de 2025.

A Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão foi fundada no início do século XIX, esteve inactiva durante algumas décadas e foi reactivada em 1974, tornou-se um pilar cultural na freguesia e no concelho de Benavente, principalmente após a construção da sua sede em 2004. Destaca-se pela Banda Filarmónica e pela Banda Juvenil, ambas com prémios internacionais. A Banda Juvenil venceu o Concurso de Bandas Juvenis “Memorial Francisco Fort” em 2019 e obteve prémios subsequentes em competições europeias, enquanto a Banda Filarmónica conquistou duas medalhas de ouro em 2021, na Dinamarca e em Moscovo.

Actualmente, a colectividade conta com mais de 100 pessoas nas diversas secções e inclui uma Escola de Música com aulas para diversas idades. Reconhecida pelo impacto cultural, a SFSE foi galardoada pelo jornal O MIRANTE como Personalidade do Ano na Cultura em 2020 e é considerada uma entidade de utilidade pública.