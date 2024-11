Inscrições abertas para campanha de Natal no comércio em Azambuja

Estão abertas as inscrições para os comerciantes do concelho de Azambuja que pretendam aderir ao Natal no Comércio Local, uma iniciativa promovida pela Câmara de Azambuja em conjunto com a Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Município de Azambuja (ACISMA).

Para aderirem os interessados devem formalizar a inscrição até 13 de Novembro por formulário online ou entregando a ficha de inscrição na ACISMA, no Posto de Turismo de Azambuja, ou ainda por email para o endereço turismo@cm-azambuja.pt.

A autarquia refere em comunicado que esta campanha “visa estimular as compras no comércio local do concelho e está aberta a estabelecimentos com área de venda ao público não superior a 150 metros quadrados”.

À semelhança de anos anteriores esta iniciativa também interessa aos consumidores que através do sorteio de 20 vales de compras podem receber um vale de 250 euros, um vale de 200 euros, um vale de 150 euros, e vales de 100 euros para os cupões extraídos do quarto ao 17º lugar. Para participar basta realizar compras de pelo menos 10 euros em qualquer estabelecimento inscrito na iniciativa.