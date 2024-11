Festival de Órgão de Santarém está de volta com novidades na programação

O Festival de Órgão de Santarém - FÓS 2024 está de regresso de 10 de Novembro a 1 de Dezembro. A apresentação da sexta edição decorreu a 4 de Novembro no Museu Diocesano de Santarém, promovida pela Câmara de Santarém, a Diocese de Santarém e a Santa Casa da Misericórdia de Santarém.

Para abrir o evento no dia 10 de Novembro, uma das propostas para esta edição é a realização do projecto “In Vino Música – Recital Enológico”, que vai levar a música de órgão histórico a algumas quintas produtoras de vinho, casos da Quinta Monteiro de Matos, em São Vicente do Paúl, ou a Quinta da Ribeirinha, na Póvoa de Santarém, que vão acolher recitais a cargo do Ensemble Quarto Tom, dirigido por Luís Toscano, com Ricardo Toste no órgão. O director artístico do FÓS, Paulo Teixeira, diz que neste projecto apresenta-se o vinho e o organista cria uma música que resulta de uma conversa entre as pessoas que provam os vinhos e os enólogos.

Outra novidade deste ano vai ser o “À Volta do FÓS”, que se intitula como “Organalis - Ciclo de Órgão”, em que vão ser apresentados recitais em cinco vilas do concelho de Santarém, nas igrejas de Alcanede, Alcanhões, Pernes, Tremês e Vale de Santarém. Eva Neves, responsável do Museu Diocesano de Santarém, destaca que as igrejas vão receber recitais interpretados por Rute Martins, Lídia Correia, Davide Barros, Marta Cruz e David Paccetti, para celebrar também os 50 anos do Jubileu da Diocese de Santarém.

Este ano o programa conta com um artista internacional, András Gábor Virágh, organista húngaro, que vai actuar a 29 de Novembro com dois concertos na Igreja da Misericórdia em Santarém. Paulo Teixeira destaca também o organista Afonso Torres, um jovem que frequenta o Conservatório Superior de Paris, e que actua a 24 e a 30 de Novembro.

O vereador da Câmara de Santarém com o pelouro da Cultura, Nuno Domingos, diz que o FÓS serve para promover o conhecimento geral e a criação artística. Para o presidente do município de Santarém, João Leite, o festival enaltece a cidade de Santarém e é um evento marcante a nível nacional. “Esta parceria com a Diocese de Santarém é única e deve ser sempre sublinhada, porque acredito que grande parte da população de Santarém não tem noção do impacto e da relevância do património que existe nas nossas igrejas com o restauro dos órgãos”, disse o autarca.

Sobre os órgãos históricos, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, José Miguel Noras, realçou o investimento feito no restauro desses instrumentos que possibilitou a criação do festival. Um deles pertence à Igreja de Nossa Senhora de Jesus do Sítio, propriedade da Misericórdia de Santarém, que está encerrada pela primeira vez para o evento e que carece de obras de restauro. Pelo concelho vão passar mais de uma centena de músicos, desde cantores, orquestras, ensembles, organistas, coros e formações instrumentais.