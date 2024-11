Abertas as candidaturas a bolsas de estudo para estudantes de Rio Maior

Decorre até 25 de Novembro o período de candidaturas às 20 bolsas de estudo a atribuir pela Câmara de Rio Maior a alunos/as do ensino superior residentes no concelho no ano lectivo em curso

Decorre até 25 de Novembro o período de candidaturas às 20 bolsas de estudo a atribuir pela Câmara de Rio Maior a alunos/as do ensino superior residentes no concelho no ano lectivo em curso. Três das bolsas serão concedidas no âmbito do estipulado no Regulamento Social dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior.

Podem concorrer os alunos que usufruíram deste apoio social no ano lectivo 2023/2024 e, ainda, os alunos candidatos a primeira atribuição. O apoio, no valor de 495€, será atribuído a quem cumpra os critérios de selecção previstos no Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo para Alunos/as do Ensino Superior, disponível para consulta no site do município na Internet.

A formalização da candidatura requer o preenchimento de impresso próprio e respectiva documentação, a entregar no Serviço de Atendimento do Município, sito na Loja do Cidadão (09h00 – 16h00) ou através do Portal de Serviços Online do Município. Mais esclarecimentos podem ser obtidos através dos seguintes contatcos: 243 999 300 / 926 788 762 / email: geral@cm-riomaior.pt.