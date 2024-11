Alenquer vai celebrar o Dia Mundial do Enoturismo, a 10 de Novembro, com um dia repleto de actividades no Museu do Vinho, incluindo um peddy paper, degustação de castanhas e vinhos premiados, além de música ao vivo com os BirdLanders.

Alenquer assinala dia do Enoturismo com actividades no Museu do Vinho

Alenquer vai assinalar o Dia Mundial do Enoturismo com várias actividades que vão decorrer dia 10 de Novembro no Museu do Vinho. Está previsto realizar-se um divertido peddy paper, com partida do Parque Vaz Monteiro, pelas 10h00, chamado “Vai ao Museu do Vinho e prova água-pé”.

Os participantes podem provar castanhas assadas e acompanhá-las com vinhos premiados da Quinta de Vale Benfeito e Quinta de Vale Mourisco, dois produtores galardoados no VIII Concurso de Vinhos de Alenquer. O final de tarde será animado com o Jogo com Alma e com a música dos BirdLanders.

A participação é gratuita mas a inscrição é obrigatória em algumas actividades. O programa é vocacionado para enófilos e para o público em geral com mais de 18 anos. Crianças e jovens podem marcar presença se acompanhadas por um adulto.

O Dia Mundial do Enoturismo foi criado em 2019 e é uma iniciativa à qual Alenquer, território com 55 produtores certificados e uma produção anual que supera os 300.000hl de vinho, se volta a associar.