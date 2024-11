Biblioteca Municipal de Tomar comemora 27 anos de existência

A Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaxo da Fonseca comemora, neste mês de Novembro, 27 anos de existência. Para assinalar o aniversário, estão a decorrer diversas iniciativas ao longo do mês. MariUp Bonecas de Portugal - Exposição de Bonecas de Pano de Sofia Branco vai decorrer de 1 a 30 de Novembro. Na quarta, dia 13, acontece um Ateliê Criativo de Bonecas de Pano por Sofia Branco. Na noite de 14 de Novembro decorre a apresentação do livro “Filosofalando” de José Alves Jana. Sexta, dia 15, a tarde começa com a apresentação do livro “A menina em busca da felicidade” de Hélia Silvério, seguindo-se o “Vamos cantar os parabéns à Biblioteca”. O dia termina com a apresentação do livro “Os dias do Ruído” de David Machado.

A Biblioteca Municipal de Tomar abriu ao público a 15 de Novembro de 1997, embora já existisse há muitos anos, com um importantíssimo espólio composto por 65 mil livros doados por Cartaxo da Fonseca.