Constância recebe quinta edição do Festival do Javali

O concelho de Constância recebe a quinta edição do Festival do Javali, entre os dias 9 e 17 de Novembro. O evento conta com a adesão dos restaurantes Dewal Divina, D. José Pinhão, Kais 66, Leopoldina Tavernas, Pezinhos no Rio, Vila Camões e Central Park apenas em jantares durante a semana e aos fins de semana. Nos sete estabelecimentos vai ser possível apreciar vários pratos típicos da região, em especial javali, sendo alguns criados especificamente para o evento. Com a promoção do festival, a Câmara de Constância pretende atrair mais visitantes ao concelho, durante a época baixa para o turismo.