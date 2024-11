Festa do Marmelo está de volta a Tomar

A Festa do Marmelo e magusto solidário realizam-se nos dias 8 e 9 de Novembro, das 9h00 às 18h00, na tenda do Mercado Municipal de Tomar. Esta mostra e venda de marmelo e abóbora e seus derivados conta também com diversos momentos de animação cultural.

Na sexta-feira, dia 8, de manhã, vai haver Animação Phelan Naois (música com história), seguido da participação da Universidade Sénior de Tomar e Grupo de Cantares Sénior da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. À tarde, o Rancho Folclórico do CIRE vai actuar, decorrendo depois o magusto solidário com animação. No sábado, dia 9, volta a haver Animação Phelan Naois (música com história), terminando a manhã com Patinagem Artística pelo Sporting de Tomar. A tarde vai ser preenchida com Trebaruna – Danças Históricas e Párias Danças Infantis (Thomar Honoris), Coro Polifónico da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira e a Tuna Templária do IPT.

O evento, organizado pela Rede Social de Tomar e Município de Tomar, tem entrada livre.