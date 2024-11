Rio Nabão recebe Convívio de Pesca em Tomar

O primeiro Convívio de Pesca no Rio Nabão vai acontecer no domingo, dia 10 de Novembro, em Tomar. A iniciativa destina-se a angariar fundos para fins sociais, promover o desporto e o convívio entre a comunidade local, existindo uma entrega de prémios no fim do evento.

A concentração está marcada para as 7h00 no Mercado Municipal de Tomar. A prova decorre entre as 9h00 e as 13h00. A entrega de prémios vai acontecer às 14h00. O evento inédito é organizado pelo Rotary Club Tomar Cidade, com o apoio do Município de Tomar.