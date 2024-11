CCDR-LVT dinamiza acções de capacitação cultural

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) vai realizar acções de capacitação cultural nos concelhos de Coruche, Chamusca, Tomar e Mação, destinados a agentes culturais não profissionalizados. Em comunicado, a CCDR-LVT refere que o objectivo destas acções, que decorrem entre 16 e 30 de Novembro, tem como objectivo a descentralização, proximidade e discriminação positiva do sector cultural “destes territórios de baixa densidade”.

O acesso a estas acções de capacitação é livre e gratuito, requerendo inscrição prévia, existindo uma lotação máxima de 50 participantes por sessão. Recorde-se que a CCDR LVT lançou a 27 de Maio deste ano o LVT +Cultura, um programa de apoio ao sector cultural não profissionalizado para os agentes culturais que integram os 52 municípios da sua área de intervenção territorial. O programa surge no âmbito das novas competências da CCDR LVT na área da cultura.

O programa, que terá periodicidade anual, tem uma dotação financeira global de 300 mil euros para o ano de 2024, com um limite de apoio de cinco mil euros por entidade, e tem como objectivo principal apoiar e acelerar projectos culturais e artísticos, de cariz pontual, a realizar no âmbito das áreas das artes performativas e visuais, cruzamentos disciplinares, livro/literatura e património cultural imaterial.