Companhia das Lezírias lança novo vinho tinto

A Companhia das Lezírias, vai lançar no próximo dia 11 de Novembro, o seu novo vinho tinto “Senhora Companhia Vinho Novo 2024”, que tem um bom grau de acidez e um teor alcoólico de 13%, tendo sido apenas produzidas 1200 garrafas. O lançamento oficial decorre no Stand da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVRTEJO) no evento Essência do Vinho, em Lisboa, e ao final da tarde na Adega do Catapereiro.