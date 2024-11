Festival Internacional de Guitarra é a nova proposta cultural em Santarém

Santarém recebe nos dias 15 e 16 de Novembro a primeira edição do FIGS – Festival Internacional de Guitarra de Santarém, uma iniciativa que pretende dar destaque a diferentes estilos e tipos de guitarras. A iniciativa decorre no Teatro Taborda, do Círculo Cultural Scalabitano, e apresenta um conjunto de actuações que inclui guitarras de diferentes tipos e épocas, como a guitarra clássica, barroca, romântica, eléctrica e a teorba. Os bilhetes podem ser também adquiridos no Círculo Cultural Scalabitano.



Entre os músicos convidados estão Tiago Matias, que interpretará peças de guitarra barroca e romântica; John Fletcher, que tocará guitarra clássica de 11 cordas; e Tó Trips, que trará composições do seu último álbum. A ideia para o FIGS nasceu da parceria entre João Correia, guitarrista de guitarra clássica, e Ricardo Gama, guitarrista de guitarra portuguesa, que já têm vários projetos em comum ligados à guitarra.



Segundo João Correia, uma das preocupações do festival era oferecer um programa com diferentes tipos de guitarras, permitindo uma oferta cultural variada ao longo do festival. “Uma das nossas apostas era ter várias guitarras no festival, não fosse só guitarra clássica ou eclética, queiramos ter um leque variado, e conseguimos”, disse em declarações à agência Lusa.



Para além dos concertos, o festival inclui ainda um espectáculo para as crianças na Livraria Aqui Há Gato, no qual serão contadas várias histórias acompanhadas ao som da guitarra portuguesa de Ricardo Gama e pela guitarra clássica de João Correia. Apesar de existirem festivais de guitarras noutras regiões do país, muitos estão vocacionados para a guitarra clássica e incluem concursos. Este festival, no entanto, procurou afastar-se dessa lógica competitiva, oferecendo um programa “em que os visitantes podem simplesmente usufruir música”, explicou João Correia.



Embora reconheça o risco de realizar um festival como este em Santarém, João Correia espera que a iniciativa consiga atrair a comunidade e abra caminho para a realização deste tipo de evento com mais regularidade. “Temos confiança que com os nomes que trazemos, vamos criar alguma adesão até porque temos muitos alunos de música aqui em Santarém interessados no festival (…) Vamos tentar começar a fazer festivais destes em Santarém com mais regularidade, mas esta é a primeira edição e é um projecto que tem de ser feitos aos poucos até conseguir dar a força que queremos ao festival”, explicou.