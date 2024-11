Associação de Alpiarça organizou passeio micológico na Reserva do Cavalo do Sorraia

Passeio na Reserva do Cavalo do Sorraia pretendeu explorar a biodiversidade dos cogumelos com orientação técnica e actividade interativa de fotografias.

A Associação de Amigos da Natureza e Ambiente (AANA), em parceria com a Câmara Municipal de Alpiarça, organizou um passeio micológico no dia 9 de Novembro na Reserva do Cavalo do Sorraia. A actividade foi guiada pela Conselheira Técnica Marta Mira, que ofereceu informações sobre as espécies de cogumelos da região. O passeio teve como objectivos a valorização da importância da micologia e do potencial ecológico dos cogumelos que proliferam naquele território e a adopção de boas práticas na sua colheita e consumo, ajudando a manter a integridade do ecossistema.

Durante o passeio, os participantes puderam utilizar a app iNaturalist para identificar cogumelos, com apoio técnico disponível. Além disso, foi possível tirar fotos dos cogumelos encontrados e seleccionar uma imagem para integrar uma futura exposição na Biblioteca Municipal de Alpiarça.