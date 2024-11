“Conhecer Aromas e Sabores de Natureza” no Parque de Santa Margarida

Evento decorre nos dias 16 e 17 de Novembro, no Parque Ambiental de Santa Margarida, em Constância, com o objectivo de vender e dar a conhecer produtos do concelho, juntando um passeio interpretativo.

O Parque Ambiental de Santa Margarida recebe, nos dias 16 e 17 de Novembro, o evento Conhecer Aromas e Sabores de Natureza, com o objectivo de dar a conhecer e vender produtos do concelho de Constância. A iniciativa conta com um passeio interpretativo sob o mote “descobrir aromas e sabores silvestres”.

A exposição, venda e prova de produtos, tem porta aberta das 14h30 às 18h00 de ambos os dias. O passeio pedestre tem ponto de encontro na Ecoteca do parque, pelas 09h30 de sábado, com uma distância de sete quilómetros. A participação é gratuita mas tem inscrição obrigatória, pelo que os interessados devem contactar o Parque Ambiental de Santa Margarida, através do número de telefone 249 736 929, ou do endereço eletrónico parqueambiental@cm-constancia.pt.