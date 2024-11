Ponto alto da Festa do Anjo da Guarda, em Vila Verde dos Francos, é a procissão que percorre as ruas da localidade.

Festa do Anjo da Guarda anima Vila Verde dos Francos

A Freguesia de Vila Verde dos Francos, concelho de Alenquer, vai receber a Festa do Anjo da Guarda no próximo dia 17 de Novembro.

Estão previstas várias iniciativas ao longo do dia mas um dos pontos altos acontece a partir das 11h00, com a procissão dos padroeiros de todos os lugares da paróquia, seguida de missa. A procissão arranca da sede da junta, percorre as ruas da localidade de Vila Verdes dos Francos e termina na Igreja Paroquial Nossa Senhora dos Anjos.

A festa termina com um almoço convívio nas instalações da ADRC de Vila Verde dos Francos. Os lucros revertem a favor da peregrinação jovem a Roma pelo Jubileu de 2024.