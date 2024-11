Sociedade Crucifixense: tradição e comunidade nas mãos de duas gerações

Basta entrar no salão principal da sede da Sociedade União Crucifixense, no Tramagal, e sente-se logo o espírito acolhedor e a história que ecoa nas paredes de madeira, no palco enfeitado de cortinas vermelhas e nas mesas que ocupam o espaço onde amigos e familiares se reúnem para tardes e noites de convívio. Os mais velhos recordam momentos passados naquele espaço, desde bailes e celebrações, a festas e iniciativas culturais, revivendo as memórias que mantêm viva a tradição da colectividade. O sócio número um do Crucifixo, José Luís, e o actual presidente, Bruno Curado, contam a O MIRANTE como tudo começou e que futuro tem a associação.

Aos 92 anos, José Luís ainda vive com paixão o associativismo. Explica que tudo começou em 1945, quando a Tuna Crucifixense e a equipa do Futebol Clube Crucifixense se uniram devido a terem de partilhar as instalações. Apesar das disputas que existiam na altura, as duas decidiram colocar as rivalidades de parte e uniram-se em prol da comunidade, dando origem à União Crucifixense. Nesse mesmo ano, iniciaram-se os primeiros bailes que se tornaram a grande marca da sociedade que hoje, passados 79 anos, é composta por cerca de 350 sócios, dentro dos quais 18 fazem parte da direcção.

Numa aldeia com cerca de 500 habitantes, a sociedade do Crucifixo mantém-se activa com uma programação diversificada que reflecte o espírito da comunidade e as tradições que valorizam. Bruno Curado explica que a colectividade realiza o tradicional Baile da Velha. Posteriormente realizam o Enterro da Velha, onde são colocadas doçarias num tabuleiro composto para dar a parecer que se encontra ali uma pessoa enterrada, e no qual as crianças se colocam atrás a fingir que choram. Lê-se o Testamento da Velha, onde os moradores contam as coscuvilhices em jeito de sátira. No fim, “a pessoa enterrada” vai a leilão e os sócios doam dinheiro para as doçarias que reverte depois para a sociedade. Para além destas tradições anuais, a Sociedade Crucifixense conta com o apoio da Câmara Municipal de Abrantes e da Junta de Freguesia do Tramagal e realiza diversas caminhadas, torneios, jogos, festas dos anos 90, o Festival do Caracol, Festival de Sopas e celebrações em dias festivos.

Bruno Curado acredita que para manter vivas as tradições é necessário ter uma boa equipa de trabalho e criatividade. “Somos o grupo de direcção mais jovem que já passou por aqui, e apesar de dar trabalho, conseguimos ter ideias e ajudarmo-nos uns aos outros para elevar a colectividade”, revela. Para além dos desafios, o presidente garante que a Sociedade do Crucifixo distingue-se pelo bairrismo.

As noites de teatro

Da história da sociedade fazem parte as lendárias peças de teatro, que já não se realizam, mas que marcaram profundamente a história daquele espaço antes do ano de 2014. Para muitos sócios, especialmente os mais antigos, as noites de teatro eram momentos aguardados com entusiasmo. As peças eram produzidas e encenadas pelos próprios membros da sociedade, que dedicavam semanas aos ensaios e à criação dos cenários. Para Bruno Curado, esses momentos eram mais que uma simples encenação, representavam ocasiões de união e orgulho comunitário, onde todos faziam parte de uma celebração cultural única. Hoje, há quem sinta falta dessas noites, e que as descrevem como os “momentos dourados” da Sociedade. A memória dessas produções sobrevive nas conversas e histórias dos sócios, que esperam, para o ano de 2025, ver o palco da Sociedade União Crucifixense voltar a iluminar-se com a magia do teatro amador.

Entre as várias gerações, sente-se o orgulho que os sócios têm em pertencer a esta instituição que há décadas reforça os laços da comunidade e preserva as tradições locais. A Sociedade União Crucifixense do Tramagal é mais do que um simples espaço de actividades. Quem lá pertence acredita que é um símbolo de união, trabalho e continuidade, reflectindo a força de uma comunidade que resiste ao tempo, adaptando-se e renovando-se sem nunca perder a sua essência.