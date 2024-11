Sardoal vai ter programação especial de Natal

A vereadora Patrícia Silva (PS) aproveitou a última reunião camarária para questionar o executivo sobre a programação de Natal para este ano. Apesar de afirmar já ter tido conhecimento de algumas actividades, através da agenda municipal, Patrícia Silva quis saber que actividades estão a ser pensadas, de que forma vão funcionar e em que períodos de tempo. A vereadora diz que devia haver uma maior divulgação das actividades para atrair pessoas à vila.

O presidente do município, Miguel Borges (PSD), afirma que alguma divulgação já está a ser feita e, prova disso, é a vereadora ter tido conhecimento através da agenda municipal. Segundo o autarca, o programa vai contar com carrosséis para crianças, um mercado de Natal composto por produtores locais e animação especial, no fim-de-semana anterior e seguinte ao Natal. “Não nos podemos meter em grandes aventuras, até porque todos os municípios vão investir em actividades de Natal. Essa é a programação que está a ser desenhada e fechada a pouco e pouco, ainda a aguardar algumas participações, mas vai ser uma programação especial de Natal, diferente do ano passado” explicou Miguel Borges.