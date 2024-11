Rancho de Manique do Intendente sem actividade há anos devolve sede ao município

Parado há mais de cinco anos, o Rancho de Manique do Intendente entregou finalmente as chaves do imóvel que lhe serviu de sede à Câmara de Azambuja. Espaço, que estava a ser arrendado para festas por um antigo elemento da direcção, vai agora acolher associações de jovens do concelho.

O imóvel que servia de sede ao Rancho Folclórico e Etnográfico de Manique do Intendente, localizado na Rua António Camilo Rodrigues, em Manique do Intendente, passou novamente para a alçada do município de Azambuja através da revogação do protocolo existente entre as duas entidades que definia essa cedência desde 2015. A proposta foi aprovada por unanimidade na última reunião pública do executivo camarário.

Sem actividade há cerca de sete anos por falta de elementos, o Rancho de Manique continuava na posse do imóvel apesar de já nem ter direcção constituída. Segundo o presidente do município, Silvino Lúcio (PS), havia um elemento dessa antiga direcção que tinha as chaves e arrendava o espaço para a realização de festas, como aniversários e baptizados. Era com a verba arrecadada, acrescentou, que garantia o pagamento da água e electricidade.

De acordo com o autarca, a ideia de revogação do protocolo partiu desse elemento do rancho depois de, entre a população de Manique do Intendente, começar a especular-se sobre que destino dava ao montante que cobrava sempre que arrendava o espaço para eventos. Questionado pelo vereador do PSD, Rui Corça, sobre o destino que vai ser dado ao espólio do rancho que permanece naquele imóvel, Silvino Lúcio disse que irá lá permanecer. “É um património que temos de preservar”, sublinhou o autarca socialista.

Por sua vez, o presidente da Junta da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, Avelino Correia (CDU) adiantou a O MIRANTE que esta autarquia tem intenção de inventariar o espólio, como os trajes que foram utilizados pelos seus elementos. A ideia final, explicou, é que possam depois integrar a exposição permanente no museu etnográfico que a junta de freguesia quer criar numa das salas do Palácio Pina Manique, já requalificada para esse fim.

Espaço vai ser entregue a associações de jovens

O espaço que durante anos serviu de sede ao Rancho de Manique do Intendente vai agora acolher duas associações de jovens: a AJOCA- Associação de Jovens do Concelho de Azambuja e a JUMI - Jovens Unidos Manique do Intendente. A intenção desta partilha de espaço, explicou o vice-presidente do município, António José Matos (PS), é aproximar os jovens de todas as freguesias, uma vez que continua a dificuldade de ligar o alto ao baixo concelho. “Temos de aproximar as pessoas”, vincou, acrescentando que as associações de jovens “já estão a trabalhar em conjunto”.