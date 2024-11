O jantar e palestra, organizados pelo Círculo Cultural Scalabitano, estão marcados para dia 22 Novembro a partir das 20h00 no restaurante Quinzena do Santarém Hotel.

Tertúlia à Mesa com Nuno Russo

A próxima “Tertulia-À Mesa com...”, organizada pelo Círculo Cultural Scalabitano, tem como convidado Nuno Russo, que actualmente é vereador da Câmara de Santarém com os pelouros da Agricultura e Florestas, Qualificação dos Espaços Verdes e Espaço Público, Ambiente e Recursos Híbridos, Proteção Animal, Higiene Pública e Veterinária, entre outros. O autarca vai falar sobre "Agricultura, Ambiente e Protecção Animal". O jantar e palestra estão marcados para dia 22 Novembro a partir das 20h00 no restaurante Quinzena do Santarém Hotel.