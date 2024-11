Centro Cultural Ucraniano quer promover o intercâmbio e o convívio em Alenquer

O Centro Cultural Ucraniano, em Alenquer, já começou a receber alunos. Começaram há pouco mais de um mês as aulas aos sábados, das 9h00 às 13h00, em que as matérias leccionadas são a língua ucraniana e a cultura e tradições do país. O centro funciona num edifício escolar dotado das condições necessárias para permitir convívios entre a população ucraniana e portuguesa, promovendo o intercâmbio entre ambas. O projecto avançou após ter ganho uma edição do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Alenquer em 2016.

A escola que funcionava desde 2008 num espaço em Castanheira do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, encerrou. Agora as crianças do primeiro ciclo do ensino básico podem aprender a língua ucraniana em Alenquer. “Ajudamos as crianças com a nossa cultura e em várias matérias, até no português. Muitas crianças já nasceram em Portugal e não sabem ucraniano. Por enquanto temos cá seis alunos, alguns com irmãos que já acabaram a escola”, conta a O MIRANTE Oleh Hutsko, voluntário do centro cultural.

Os alunos que frequentam as aulas aos sábados, na prática, estudam mais do que os seus pares porque além de frequentarem a escola portuguesa durante a semana ainda aprendem a cultura ucraniana ao final da semana. A escola não recorre a testes de avaliação de conhecimento no primeiro ciclo do ensino básico mas os alunos mostram o que aprenderam através de trabalhos manuais e nas festas que são organizadas ao longo do ano para os pais e para a comunidade ucraniana e portuguesa.

Manuais escolares vêm da fronteira com a Ucrânia

O Centro Cultural de Alenquer tem entre 10 a 15 voluntários, mas Oleh garante que basta um telefonema para aparecerem os que forem precisos. Duas professoras, Oksana Hutsko e Valentina Tkach, asseguram as aulas aos sábados. Os manuais escolares ucranianos são comprados naquele país e, por vezes, os voluntários vão buscá-los à zona da fronteira, por causa da guerra. Antes existia uma escola em Torres Vedras mas actualmente só estão a funcionar as de Fátima e Alenquer.

A expectativa é o aumento do número de alunos em Alenquer porque as aulas começaram há pouco tempo. Quem estiver interessado é só aparecer no Centro Cultural Ucraniano ou informar-se através da Associação de Ucranianos em Portugal (SOBOR).