Festival de Filosofia debate “Liberdade em construção” em Abrantes

"Liberdade em Construção", no ano em que se comemora o cinquentenário do 25 de Abril, é o mote para a sétima edição do Festival de Filosofia de Abrantes, entre os dias 21 e 23 de Novembro, anunciou a autarquia. “No ano em que se comemoram os cinquenta anos do 25 de Abril, o Festival de Filosofia abre caminho para o pensamento, a arte de questionar e o debate em praça aberta para todos”, refere, em comunicado, o município de Abrantes, tendo indicado que o evento será composto por seis painéis de oradores de áreas diversas, em sessões que vão contar com moderadores no papel de “provocadores”, distribuídos ao longo dos três dias.0

Em declarações à Lusa, o vereador da Cultura, Luís Correia Dias, disse que “a filosofia, tal como a liberdade, tem de ser construída todos os dias, não só nas nossas escolas mas também nas nossas casas, nos equipamento culturais e na comunicação social (…)”, tendo defendido que “a possibilidade de participar é a possibilidade de agir, através das palavras e da argumentação, e não cingirmo-nos ao pensamento dos outros” cidadãos. “É importante questionar todos os dias porque isso é um verdadeiro ato de liberdade”, afirmou Luís Dias, para quem o festival se configura como um contributo para a atitude.

Centrado na Biblioteca Municipal António Botto, o Festival de Filosofia de Abrantes inicia-se com a intervenção do presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, e de Ana Gomes, ex-embaixadora de Portugal e eurodeputada, que terá a cargo a conferência de abertura, com o historiador José Pacheco Pereira a encerrar os trabalhos no dia 23 de Novembro.

A sétima edição do festival inclui ainda uma assembleia com alunos de escolas do concelho, denominada “Assembleia da Liberdade – eu penso, eu participo”, no primeiro dia, tendo José Rosa como convidado e Joana Rita Sousa como moderadora, função que a organização denomina este ano como de “provocadores” do debate e discussão. Ainda no dia 21 terá lugar o painel “Liberdade: O poder das palavras”, com as conferencistas Inês Pedrosa, Sara Belo Luís, Teresa Calçada e o “provocador” Pedro Vieira. Após a conversa, a poeta Alice Neto de Sousa encerrará o primeiro dia de trabalhos, com a performance poética “Chuvas de Março”. O segundo dia do festival irá iniciar-se com o painel “Liberdade sem preconceitos”, com as conferencistas Cláudia Lucas Chéu, Daniela Nascimento e Raquel Varela. Segue-se “Somos livres de ‘voar’”, que contará com Adriana Cardoso, Liliana Borges e Maria Castello Branco no papel de conferencistas. A noite de sexta-feira, 22 de Novembro, contará com o momento musical “Cantar a liberdade”, protagonizado pelos músicos Joana Cota e João Vaz. O último dia do Festival de Filosofia de Abrantes começará com a actividade “Liberdade e arte”, uma sessão de filosofia para famílias orientada por Joana Rita Sousa, “filósofa e perguntóloga”. O penúltimo painel, “A arte no caminho da liberdade”, contará com os conferencistas Benjamim (Luís Nunes), Gisela Casimiro, Nuno Artur Silva e Nuno Nunes-Ferreira. Após um “brinde à liberdade”, a cargo da 'chef' abrantina Célia dos Santos, realizar-se-á o último painel, “Pensar a liberdade”, com os convidados Anabela Mota Ribeiro, André Barata e António de Castro Caeiro.