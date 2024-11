Margarida Cartaxo, de Abrantes, nomeada para prémio de cinema internacional

Margarida Cartaxo é assistente editorial em Londres e foi nomeada para a melhor edição da BIFA – British Independent Film Awards com o documentário “Made in England: The Films of Powell and Pressburger”.

A abrantina Margarida Cartaxo, de 32 anos, actualmente a residir em Londres, onde trabalha como editora assistente, foi nomeada para a melhor edição da BIFA – British Independent Film Awards com o documentário Made in England: The Films of Powell and Pressburger, sendo Martin Scorsese o produtor executivo e narrador. Com formação na Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa, foi a responsável pela montagem de um filme que se debruça, de forma pessoal, sobre a vida de Michael Powell e Emeric Pressburger, dois dos maiores cineastas britânicos da história.

Apesar de ter nascido nas Caldas da Rainha, Margarida Cartaxo mudou-se para Abrantes aos seis meses onde cresceu e se formou até entrar para a faculdade. Entre outros trabalhos, destaca-se o documentário “A Malta da Farda Azul”, dedicado à história da CUF – Companhia União Fabril em Alferrarede, partindo dos testemunhos de trabalhadores do complexo industrial. O filme foi realizado por Bruno Ganhão e Margarida Cartaxo para a associação Médio Tejo Criativo, numa parceria com a ESTA – Escola Superior de Tecnologia de Abrantes e com o apoio financeiro do município através do FinAbrantes. Na reunião camarária de Abrantes, que se realizou a 8 de Novembro, o presidente Manuel Valamatos e os vereadores Luís Dias e Vasco Damas aproveitaram para parabenizar a abrantina pela nomeação.