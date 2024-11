Círculo Cultural Scalabitano e Arquivo Distrital assinam parceria para preservar espólio

Protocolo assinado no dia 17 de Novembro garantiu a salvaguarda e acesso público a documentos que registam quase um século de movimentos culturais e sociais em Santarém.

O Teatro Taborda, em Santarém, foi palco da assinatura de um protocolo entre o Círculo Cultural Scalabitano (CCS) e o Arquivo Distrital de Santarém com o objectivo de preservar a história local. A iniciativa, promovida pelo Departamento Biblioteca Guilherme de Azevedo e o Arquivo Histórico do CCS, visou transferir grande parte do acervo histórico da associação para o Arquivo Distrital, garantindo a segurança e o acesso público a um espólio que testemunha quase um século de actividades culturais e sociais em Santarém.

Artigo completo na próxima edição de O MIRANTE.