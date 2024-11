II Workshop do Projecto Breath IN no Politécnico de Tomar

Nos próximos dias 28 e 29 de Novembro vai realizar-se, no auditório Dr. Júlio das Neves (O106), no Instituto Politécnico de Tomar (IPT), o II Workshop do Projecto Breath INc, que pretende promover o debate em torno das alterações climáticas e seus impactes na qualidade do ar e no bem-estar.

O “Projeto Breath IN - Towards a better and sustainable indoor air quality environment” é um consórcio de quatro Instituições de Ensino Superior de três países europeus que tem o Politécnico de Tomar como promotor através do seu Laboratório de Investigação Aplicada em Riscos Naturais (NHRC.ipt), e o Instituto Politécnico de Leiria, a Universidade de Nicósia (Chipre) e a Universidade Demócrito da Trácia (Grécia) como copromotores.

O workshop tem um formato híbrido (participação presencial e remota) aberta a outras instituições de ensino, entidades públicas, investigadores, técnicos, stakeholders, e decisores políticos. “O Breath IN visa promover a consciencialização do impacto da qualidade do ar interior e exterior no bem-estar, apresentar boas práticas e desenvolver competências rumo a um ambiente melhor e mais sustentável”, refere a aorganização em comunicado.