Associação Cultural do Vale de Santarém encerrou programação em 2024

Associação Cultural do Vale de Santarém organizou a sua última iniciativa no ano de 2024 com uma sessão de canto, encenação e narração.

No passado domingo, dia 17 de Novembro, a Associação Cultural do Vale de Santarém concluiu o seu programa de actividades públicas de 2024, com uma sessão de canto, encenação e narração, com arranjos e letras de obras de José Afonso e Fernando Lopes-Graça. A performance esteve a cargo de André Gomes, Maria Calisto e Clara Curado. Realizada na sala da Sociedade Recreativa Operária, a sessão fez parte do programa traçado pela associação para as comemorações do 25 d'Abril no Vale de Santarém, no âmbito das quais incluiu outras sessões públicas, nomeadamente: “Salgueiro Maia… Ele ia de Santarém para Lisboa…”; um ciclo de cinema com três filmes portugueses dedicados ao 25 d'Abril; "O Vale de Santarém, antes e depois do 25 d’Abril"; "A Mulher no Vale de Santarém, antes e depois do 25 d’Abril”; e “O Associativismo Popular no Vale de Santarém, antes e depois d’Abril”.

Além destas actividades, o programa anual da associação incluiu outras, sob o lema “Conhecer, sentir e viver o Vale de Santarém”. No próximo dia 30 de Novembro, os associados vão discutir e aprovar, em assembleia geral, o plano de actividades e orçamento para 2025, com os quais a associação diz pretender continuar a sua missão de “pesquisa e divulgação da história e da cultura do Vale de Santarém e suas gentes, desde os tempos mais remotos até à actualidade, visando a valorização do sentimento de pertença a uma comunidade e a sua transmissão às gerações vindouras”.