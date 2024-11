Casa do Povo de Arcena recebe encontro de música popular

Iniciativa está marcada para 24 de Novembro e conta com actuação do Grupo Musical da Casa do Povo de Arcena e grupo “Chãos de Ourique”.

A Casa do Povo de Arcena vai receber um Encontro de Música Popular Portuguesa inserido na comemoração do 24º aniversário do grupo musical da colectividade. A iniciativa está marcada para as 15h30, dia 24 de Novembro, e conta como grupo convidado “Chãos de Ourique” do Centro Social Ouriquense, de Vila Chã de Ourique.