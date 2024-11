Nova exposição da Universidade Sénior de Tomar para ser vista na Corredoura

A exposição “Manualidades”, com trabalhos efectuados durante o ano lectivo anterior pelos alunos da Universidade Sénior de Tomar (UST), abriu ao público no dia 15 de Novembro, na Casa Vieira Guimarães, em Tomar. Com trabalhos que vão das técnicas mais clássicas de pintura ao macramé ou às artes da reciclagem, entre muitas outras, a exposição pode ser visitada até dia 24 de Novembro, das 10 às 12 horas, e das 14h30 às 17.



Parte das obras já tinha sido exposta nas instalações da UST, no antigo Colégio Nun’Álvares, mas ganha agora nova dimensão ao estar à vista de todos os interessados na entrada da Rua Serpa Pinto, conhecida por Corredoura.



Como se não bastasse, para exemplo da dinâmica de professores e alunos daquela escola, também a respectiva Tuna deu um ar da sua graça na inauguração, actuando no exterior do edifício e contribuindo para cativar a atenção de muitos dos passantes.