Concerto Liberdade abre programa do Festival de Órgão de Santarém na cidade

Depois de passar pelas vilas que fazem parte do concelho de Santarém, a 6ª edição do FÓS — Festival de Órgão de Santarém chega no sábado, 23 de Novembro, à cidade, com a Sé Catedral de Santarém a acolher, pelas 21h30, o Concerto Liberdade, uma estreia absoluta a nível nacional composta pelo director artístico do FÓS, Rui Paulo Teixeira.

Durante o fim-de-semana há também um percurso de audições que vai passar por igrejas do centro histórico, na tarde do mesmo sábado, com a participação do Conservatório de Música de Santarém. Para domingo, 24, estão previstos um recital de poesia, acompanhado por música de órgão dirigido a crianças e um Concerto Histórico na Capela Dourada.

A 6ª edição do FÓS — Festival de Órgão de Santarém prolonga-se até ao dia 1 de dezembro. Oferece mais uma vez uma programação que vai muito para além da música e inclui eventos com sessões de dança, projecção de filmes ou recitais de poesia. O FÓS 2024 tem direcção artística de Rui Paulo Teixeira e organização do Município de Santarém, em parceria com a Diocese de Santarém e a Santa Casa da Misericórdia da cidade.