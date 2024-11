Treino convívio do Trilho dos Cágados

A Associação Trilho dos Cágados, de Vila Chã de Ourique, está a organizar o terceiro treino convívio para dia 1 de Dezembro, com opções para todos. A caminhada de 12 quilómetros é a opção mais acessível, mas a mesma distância pode ser percorrida a correr com a opção mini-trail. Há ainda a opção de trail curto de 18 quilómetros e o trail longo de 26 quilómetros para os mais aventureiros. As inscrições, que incluem almoço, podem ser efectuadas através de formulário online disponível nas redes sociais do Trilho dos Cágados, havendo já 172 inscritos.