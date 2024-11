Programa Pantógrafo visa estimular a criatividade nas áreas artísticas e destina-se a jovens que estudem ou trabalhem no concelho de Vila Franca de Xira.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Associação MÉC lança 2ª Edição do Pantógrafo para jovens criativos

A Associação Memória É Cultura (MÉC) está a promover a segunda edição do Pantógrafo – Desafio Criativo, uma iniciativa que visa estimular a criatividade dos jovens e apoiar a concretização de projectos artísticos originais em diversas áreas, como artes plásticas, música, literatura, moda, banda desenhada, artes de palco e visuais.

O programa destina-se a jovens entre os 14 e 20 anos que residam, estudem ou trabalhem no concelho de Vila Franca de Xira. A participação é gratuita, e as inscrições estarão abertas até o dia 31 de Janeiro de 2025, através do site oficial: https://mec.appsgolocal.pt/.

Para se inscrever, os interessados precisam apenas de manifestar a vontade de participar e apresentar uma breve descrição do projecto artístico que desejam desenvolver. Cada proposta será acompanhada por um mentor especializado, denominado "catalisador", que oferecerá suporte técnico e criativo ao longo do desenvolvimento. Em Maio de 2025, os projectos serão apresentados publicamente e avaliados por um júri, que atribuirá prémios.