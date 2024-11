Gala Solidária “Somos um” vai apoiar 3 causas num só evento

Ajuda de Mãe, Associação Incluir e Constança são as beneficiárias da gala solidária que se realiza a 7 de Dezembro no Convento de São Francisco organizada pelo Holyspace em parceria com o município de Santarém.

O Holyspace em parceria com o município de Santarém está a organizar a 1ª Gala Solidária “Somos um” destinada a ajudar as causas Ajuda de Mãe (Santarém), que apoia grávidas e bebés, Associação Incluir (Santarém), que apoia pessoas com necessidades especiais, e Constança, uma menina com síndrome de Rett que precisa de fazer terapias para ter maior qualidade de vida. A gala realiza-se a 7 de Dezembro, das 16h00 às 18h00, no Convento de São Francisco, em Santarém.

O programa inclui ballet clássico e contemporâneo pelo Phil´s Place Academy, sevilhanas pela mesma academia, yoga dance pelo Holyspace e tocata de cavaquinhos pela Universidade da Terceira Idade de Santarém. Os bilhetes podem ser comprados em pré-venda ou no local e têm o valor de 10 euros. Crianças até aos 12 anos não pagam e até aos 18 anos ou mais de 65 pagam metade do valor.