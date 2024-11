Associação ThomarSellium organizou oficina de gaita-de-foles

partilhe no Facebook

A associação ThomarSellium organizou uma oficina de gaita-de-foles na sua sede, na Escola de S. Miguel, com o formador Eduardo Madeira. A iniciativa decorreu no domingo, dia 17 de Novembro. A oficina marcou o início da escola ThomarSellium, que pretende ensinar artes ancestrais e fortalecer a comunidade de artistas da região de Tomar, músicos e não só.

Eduardo Madeira é um virtuoso gaiteiro que através da sua habilidade, da sua capacidade de ensinar e do seu entusiasmo com este instrumento, conseguiu ensinar e contagiar todos os participantes. A oficina focou-se essencialmente na Gaita Galega mas também se falou na Gaita Transmontana e na Gaita de Coimbra. A oficina foi bastante prática e os participantes ensaiaram as técnicas que o formador ensinou.