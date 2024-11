Rancho de Asseiceira promove Dia do Coscorão com mercadinho e artesanato

O Dia do Coscorão com mercadinho e artesanato decorre no domingo, 24 de Novembro, no Adro da Igreja, em Asseiceira, concelho de Tomar. A iniciativa organizada pelo Rancho Folclórico “As Lavadeiras” de Asseiceira, tem início marcado para as 13h00.

A abertura do mercado vai contar com comes e bebes e artesanato. Segue-se a confecção de coscorões, castanha assada e animação às 15h00. O encerramento está previsto para as 17h00. Em caso de mau tempo, a iniciativa vai ser realizada no pavilhão de eventos da Associação Cultural e Recreativa de Asseiceira.