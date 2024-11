Rede de Museus do Médio Tejo reuniu uma centena de pessoas em Torres Novas

“A investigação em museus” foi o mote do VI Encontro da Rede de Museus do Médio Tejo, que aconteceu no dia 18 de Novembro, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas. Reunindo cerca de uma centena de participantes, o encontro pretendeu dar a conhecer equipamentos e projectos de referência nacional.

Na sessão de abertura, Pedro Ferreira, presidente do município de Torres Novas, afirmou que “estas iniciativas são muito importantes para enriquecer o que em cada museu se faz, procurando ainda descobrir o que pode fazer para enobrecer esta área educacional e cultural, que é tão importante”. Rita Anastácio, em representação do Instituto Politécnico de Tomar, referiu que a instituição está “disponível para continuar a dar resposta aos desafios propostos pelos parceiros desta rede, na dinamização e na difusão de conhecimento e, assim, consolidar-se esta rede na área da investigação”.

Da Rede de Museus, Filomena Gaspar, arqueóloga e técnica nos museus de Abrantes, lembrou que “esta é uma rede onde se pretende que haja uma troca de experiências que nos possa enriquecer e ajudar a complementar tudo o que fazemos no nosso trabalho técnico do dia a dia”. “É fundamental que este grupo possa existir durante muitos anos, alargando a sua área de acção e que possa contribuir para que todos os trabalhadores tenham oportunidade de usufruir e enriquecer-se com o trabalho desenvolvido no seio desta rede de museus”, disse.

O primeiro painel dedicado à “Investigação em Museus” contou com a presença do director do Museu da Farmácia e da APOM, João Neto, que lembrou que o que liga todos os museólogos é serem também “investigadores”. O segundo painel foi dedicado à Conservação e Restauro aplicado à Investigação, tendo marcado presença para uma comunicação Conceição Ribeiro, do Departamento de Conservação e Restauro do M.N.A.A, de Lisboa. No período da tarde, foram apresentados vários projectos integrados, com vários oradores e temáticas. O encontro culminou com uma degustação de produtos regionais, seguida de visitas ao Museu Municipal Carlos Reis; à Cerca da Vila: Núcleo de Arqueologia e à Central Eléctrica do Caldeirão.