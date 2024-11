Exposição “O rio como testemunha” em Vila Nova da Barquinha

A Galeria do Parque, em Vila Nova da Barquinha, vai acolher, entre 23 de Novembro de 2024 e 4 de Janeiro de 2025, a exposição “O rio como testemunha”, com obras dos alunos do Centro de Estudos de Arte Contemporânea. Com curadoria de Rita Gaspar Vieira (pintura) e Alexandre de Magalhães (fotografia), a mostra conta trabalhos de vários autores.

Segundo a responsável pela curadoria, a exposição agrega trabalhos realizados com recurso à pintura, ao desenho e à fotografia como campos de reflexão sobre o lugar identitário e de vida diária, que os acolhe, Vila Nova da Barquinha e as localidades vizinhas. “As obras resultam do re-conhecimento de um território que a todos estes artistas era já próximo. O desafio foi andar e estranhar para re-inventar..., tendo presente a importância histórica da prática do andar como recurso para a exploração, o conhecimento e até o controlo do espaço e território e como estratégia criativa e artística”, refere Rita Gaspar.