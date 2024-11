Tributo a Botas Castanho no Círculo Cultural Scalabitano

O Teatro Taborda, em Santarém, recebeu na tarde de sábado, 23 de Novembro, um tributo a Joaquim Botas Castanho, antigo dirigente do Círculo Cultural Scalabitano e autarca na Câmara de Santarém, falecido este ano. A iniciativa partiu do Círculo Cultural Scalabitano e do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS), tendo sido presenciada por familiares e amigos do homenageado.

Para além das palavras evocativas do dirigente associativo, autarca, governador civil e cônsul honorário do Brasil em Santarém, foi inaugurada no foyer do Teatro Taborda uma exposição com a colecção de exemplares do semanário “O Jornal” feita durante anos por Botas Castanho.

No próximo sábado, 30 de Novembro, o Teatro Sá da Bandeira recebe uma sessão comemorativa do 70º aniversário do Círculo Cultural Scalabitano, organizada em conjunto com o CIJVS. A assembleia, marcada para as 15h30. tem como oradores convidados Paulo Caldas e Carlos Guardado.