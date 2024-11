102 anos do nascimento de José Saramago assinalados em Azinhaga e Montemor-o-Novo

A Fundação José Saramago (FJS), que tem um pólo em Azinhaga, no concelho da Golegã, promoveu no dia em que se assinalou o 102º aniversário do nascimento do escritor (16 de Novembro) um conjunto de iniciativas direccionadas para toda a família. O dia contou com uma visita guiada para crianças e famílias na delegação de Azinhaga da Fundação, localizada numa antiga escola primária da aldeia Natal do Nobel da Literatura e onde os visitantes encontraram a recriação da casa dos avós do escritor, Josefa e Jerónimo, que integra diversas referências ao tempo de As Pequenas Memórias, livro em destaque neste espaço. Também se realizou a oficina Casulo de Memórias. O auditório da Fundação também integrou o programa com o espectáculo “À esquerda de deus: ideias de Manuel Milho”, o contador de histórias, da actriz e investigadora dedicada aos contos de tradição oral, Ana Sofia Paiva. Em Montemor-o-Novo, o 102º aniversário de José Saramago também foi assinalado com a inauguração de uma exposição em Lavre e com a abertura do seu Centro Interpretativo, promovidas pelo Roteiro Literário Levantado do Chão.