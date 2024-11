Os Chefs de Cá de volta ao Mercado Municipal de Tomar

partilhe no Facebook

A iniciativa Os Chefs de Cá está de volta ao Mercado Municipal de Tomar a partir do dia 28 de Novembro. Com o objectivo de dinamizar o mercado e promover os cursos profissionais de culinária e restauração da Escola Profissional de Tomar, todos os meses vai haver uma sessão temática em que se irá confeccionar um prato ou doce no mercado.

As próximas sessões, que decorrem sempre às quintas-feiras, das 10h00 às 12h30, estão marcadas para os dias 28 de Novembro, 19 de Dezembro, 23 de Janeiro, 27 de Fevereiro, 20 de Março, 10 de Abril e 8 de Maio.