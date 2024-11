Fungalvaz vai ter uma árvore de Natal em crochet com seis metros de altura

A Casa Recreativa e Cultural de Fungalvaz, na freguesia de Assentiz, concelho de Torres Novas, vai organizar a iniciativa "Aldeia Natal", que promete trazer o espírito natalício à localidade mais afastada da sede do concelho. O evento vai decorrer nos dias 21 e 22 de Dezembro e pretende envolver a comunidade local numa série de actividades criativas e festivas. Entre os destaques, está a construção de uma imponente árvore de Natal em crochet, com seis metros de altura, que vai ser montada no Largo Padre José Casal. A população está a ser convidada a participar na decoração das ruas, que vai incluir presépios, iluminações e outros ornamentos criados pelos moradores.

A iniciativa vai contar com um mercado de Natal, que vai dar espaço para artesãos e produtores locais apresentarem os seus trabalhos e produtos. A animação vai ser garantida pelo grupo "Zespantalho", que promete proporcionar momentos mágicos com histórias encantadas, jogos, teatro, pinturas faciais, caça ao tesouro e a presença especial da Casa do Pai Natal. Os visitantes vão poder também desfrutar de pernil no espeto e bebidas num ambiente acolhedor e festivo.