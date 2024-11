ISLA Santarém recebe apresentação do livro “Plano Comercial de Vendas”

O ISLA Santarém recebe esta quarta-feira, 27 de Novembro, pelas 19h30, a apresentação do livro “Plano Comercial de Vendas”, publicado pelos professores da instituição Jorge Vieira e Rui Frade. A sessão tem lugar no Auditório Professor Manuel Damásio e contará com a presença do director do ISLA Santarém, Domingos Martinho, bem como do professor Nuno Nogueira, que realizará uma breve apresentação desta obra inovadora. Todas as remunerações que resultem dos direitos de autor, da venda da edição vão reverter a favor do Lar dos Rapazes de Santarém.

Trata-se de um livro de conteúdos originais em Portugal, que reúne experiências dos autores, académicas e de mais de 20 anos em diversos cargos de gestão e de direcção comercial, de marketing e direcção geral. A essa experiência decidiram os autores juntar uma vertente solidária em benefício Lar dos Rapazes de Santarém, instituição de solidariedade social tutelada pela Santa Casa da Misericórdia de Santarém.