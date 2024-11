“Tarde da Diferença” no Teatro Municipal de Ourém

Iniciativa assinala a comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

O Teatro Municipal de Ourém (é palco, no dia 8 de Dezembro, a partir das 15h00, de mais uma “Tarde da Diferença”. A iniciativa assinala a comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e nesta edição vai contar com a participação do músico Samuel Úria, revelou o município. A iniciativa é organizada pelo Grupo da Diferença (Centro Social da Divina Providência, Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II, Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, Centro de Reabilitação e Integração de Ourém e Escola de Educação Especial “Os Moinhos”), com a colaboração da autarquia. A entrada é livre, mas é obrigatória reserva.