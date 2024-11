Coruche leva o montado e a cortiça ao palco do turismo mundial em Cáceres

O concelho de Coruche está em destaque no I Congresso Mundial de Turismo do Interior, em Cáceres, Espanha, como representante das potencialidades do montado de sobro e da cortiça, promovendo a identidade e os recursos da região.

O evento, que decorre até 28 de Novembro, reúne especialistas e entidades internacionais para debater o futuro do turismo sustentável nas regiões do interior.

o stand de Coruche, os visitantes têm a oportunidade de explorar as características únicas do montado de sobro enquanto ecossistema, conhecer experiências de turismo rural e cultural disponíveis no concelho e descobrir a excelência da cortiça, símbolo maior da identidade local.

Este congresso é considerado uma plataforma estratégica para fortalecer a cooperação entre territórios, partilhar boas práticas e delinear novas estratégias de desenvolvimento sustentável.