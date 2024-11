Encontro Numa Tarde de Domingo dinamiza Museu João Mário em Alenquer

As tardes do primeiro domingo de cada mês voltam a ter programa garantido no Museu João Mário, em Alenquer. A programação da nova temporada do Encontro Numa Tarde de Domingo arrancou no dia 3 de Novembro, com a inauguração da exposição de pintura “Momentos”, da artista plástica Paula Teresa, que contou com a presença do mestre João Mário.

Em Dezembro, o espaço acolhe o Mercado de Presépios, aliando o Encontro numa Tarde de Domingo à programação temática desta época do ano que, no concelho, acompanha o ciclo Alenquer, Presépio de Portugal. De Janeiro a Junho de 2025, o município de Alenquer promove no museu tertúlias mensais, contando sempre com uma programação variada com exposições, concertos, teatro, palestras, conferências e apresentações de livros.

O Museu João Mário foi inaugurado em 1992 e conta com cerca de 800 obras da autoria do pintor e de artistas seus amigos nacionais e estrangeiros expostas, ao longo de cinco alas. João Mário Ayres d`Oliveira nasceu em Lisboa em 1932, sendo Alenquer o seu local de residência e trabalho. Frequentou os cursos de pintura e desenho da Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), sob a orientação dos mestres Albertino Guimarães e Domingos Rebelo. Recebeu também lições de pintura do mestre Álvaro Duarte de Almeida.