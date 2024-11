Alenquer transforma-se em Vila Mágica para celebrar o Natal

A tradição natalícia ganha novo brilho em Alenquer, com o regresso do emblemático "Alenquer Presépio de Portugal". Este sábado, 30 de Novembro, a vila-presépio dá início às festividades com um espectáculo piromusical e a habitual parada de Natal, num evento que promete encantar miúdos e graúdos.

A tradição ainda é o que era em Alenquer, para celebrar a quadra natalícia. Alenquer Presépio de Portugal está de regresso com uma programação vasta para miúdos e graúdos. Este sábado, 30 de Novembro, o espectáculo piromusical abrilhantará o mítico Presépio Monumental na encosta e os céus da vila-presépio (22h30), e a ela seguir-se-á a já habitual parada de Natal pelas ruas de Alenquer com milhares de intervenientes, estando o ponto de partida junto às instalações do Sporting Clube de Alenquer.

Este ano o parque temático dá lugar à vila mágica de Alenquer. Estão distribuídas por todo o território as várias atracções, ligadas por viagens no habitual comboio de natal que será inteiramente gratuito, com percursos ininterruptos e realizados a cada 30 minutos. Todos os 11 pontos de interesse ficarão a um pequeno passo. "A aposta deixa de ser no parque temático para alargarmos o natal ao coração da vila de Alenquer. O objectivo é trazermos mais pessoas para dentro da vila e dinamizá-la. Torna-se um espaço aberto a todos", explicou a vereadora da Câmara de Alenquer, Cláudia Luís.

O Presépio Monumental, com figuras com mais de 3 metros de altura, que podem ser visitadas ao vivo com visitas-guiadas gratuitas, continua a ser o ex-libris da vila. Juntam-se o Carrossel Mágico, a Aldeia do Pai Natal, a pista de gelo, o circo, teatro de Natal, exposição de presépios, mercadinho, casa da avozinha entre outras atracções.

Em paralelo, as compras no comércio tradicional habilitam os clientes a ganhar prémios que ascendem a 21.900 euros. Além de vales de dinheiro para fazer compras nos estabelecimentos comerciais aderentes os clientes podem ganhar uma viagem para duas pessoas à Islândia.